У Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі

Про це повідомляє міськрада Маріуполя.

Подія сталася у Лівобережному районі міста.

Від вибуху постраждали три дівчинки 10 та 13 років і два хлопчики 10 та 14 років.

Три дитини перебувають у тяжкому стані. Двоє – у середньому ступені тяжкості.

"В окупованому місті вже неодноразово підривалися на вибухонебезпечних пристроях. Їх знаходять на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. Особливо гостра ситуація саме в Лівобережному районі міста. Його росіяни особливо щільно обстрілювали, а ось провести розмінування загарбники за понад два роки окупації так і не спромоглися. Результат - знову страждають мирні маріупольці", - наголосили у міськраді.