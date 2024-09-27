У Маріуполі пʼятеро дітей підірвалися на боєприпасі
У Лівобережному районі окупованого росіянами Маріуполя пʼятеро дітей віком від 10 до 14 років підірвалися на боєприпасі
Про це повідомляє міськрада Маріуполя.
Подія сталася у Лівобережному районі міста.
Від вибуху постраждали три дівчинки 10 та 13 років і два хлопчики 10 та 14 років.
Три дитини перебувають у тяжкому стані. Двоє – у середньому ступені тяжкості.
"В окупованому місті вже неодноразово підривалися на вибухонебезпечних пристроях. Їх знаходять на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах. Особливо гостра ситуація саме в Лівобережному районі міста. Його росіяни особливо щільно обстрілювали, а ось провести розмінування загарбники за понад два роки окупації так і не спромоглися. Результат - знову страждають мирні маріупольці", - наголосили у міськраді.
- Уночі суботи, 21 вересня, російські окупанти здійснили атаку на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Унаслідок влучань загинули три людини, ще троє зазнали поранень. У місті 23 вересня оголосили день жалоби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41 Купівля 41Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.75Продаж 46.43
- Актуальне
- Важливе