Росіяни серед ночі атакували Кривий Ріг: є жертви, серед них - дитина
Уночі суботи, 21 вересня, російські окупанти здійснили атаку на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Унаслідок влучань загинули 3 людини, ще троє зазнали поранень
Про це повідомляють голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Черговий теракт русні. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста", - написав Вілкул.
Спочатку він повідомляв про щонайменше двох загиблих і трьох поранених. Водночас під завалами могли ще бути люди.
Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох, серед них - дитина.
У місті також пошкоджені приватні житлові будинки.
- Ввечері 20 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку. Також окупанти здійснили пуск авіабомб. У Харкові повідомляють про влучання, серед постраждалих - неповнолітні.
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