Росіяни серед ночі атакували Кривий Ріг: є жертви, серед них - дитина

Про це повідомляють голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Черговий теракт русні. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по житловому сектору міста", - написав Вілкул.



Спочатку він повідомляв про щонайменше двох загиблих і трьох поранених. Водночас під завалами могли ще бути люди.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла до трьох, серед них - дитина.

У місті також пошкоджені приватні житлові будинки.