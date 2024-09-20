РФ атакує Україну бомбами і "шахедами" у ніч на 21 вересня: у Харкові повідомляють про влучання

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.

О 21:14 стало відомо про ударні безпілотники на Херсонщині. Дрони рухаються у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

О 21:17 злітав МіГ-31К. В кінці години загрозу скасували.

О 22:01 дрони фіксували на північ від Миколаєва, курс - північно-західний.

О 22:07 тактична авіація РФ здійснила пуск КАБ на Херсонщині. За 7 хвилин оголосили загрозу балістики з півночі.

Суспільне повідомило про вибух в Сумах о 22:17

О 22:41 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибухи у Харкові та районі.

О 22:43 міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив цю інформацію, уточнивши, що ворог завдав удару по місту двома КАБами.

"Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він згодом.

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