РФ атакує Україну бомбами і "шахедами" у ніч на 21 вересня: у Харкові повідомляють про влучання
Ввечері пʼятниці, 20 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку. Також окупанти здійснили пуск авіабомб. У Харкові повідомляють про влучання
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.
О 21:14 стало відомо про ударні безпілотники на Херсонщині. Дрони рухаються у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
О 21:17 злітав МіГ-31К. В кінці години загрозу скасували.
О 22:01 дрони фіксували на північ від Миколаєва, курс - північно-західний.
О 22:07 тактична авіація РФ здійснила пуск КАБ на Херсонщині. За 7 хвилин оголосили загрозу балістики з півночі.
Суспільне повідомило про вибух в Сумах о 22:17
О 22:41 голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибухи у Харкові та районі.
О 22:43 міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив цю інформацію, уточнивши, що ворог завдав удару по місту двома КАБами.
"Удар по центральному району Харкова, біля медичного закладу. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він згодом.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе