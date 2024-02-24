В ООН закликали накласти ембарго на постачання зброї Ізраїлю

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами експертів, передача зброї Ізраїлю може бути використана на війні в секторі Гази та є "порушенням міжнародного гуманітарного права і має бути негайно припинена".

У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 23 лютого, експерти ООН наголошують, що всі країни зобов'язані не продавати зброю, "якщо очікується, з огляду на факти або минулі моделі поведінки, що вона буде використана для порушення міжнародного права".