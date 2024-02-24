В ООН закликали накласти ембарго на постачання зброї Ізраїлю
Група експертів ООН закликала обмежити постачання зброї Ізраїлю, стверджуючи, що будь-яка передача озброєння порушує міжнародне гуманітарне право
Про це повідомляє The Times of Israel.
За словами експертів, передача зброї Ізраїлю може бути використана на війні в секторі Гази та є "порушенням міжнародного гуманітарного права і має бути негайно припинена".
У заяві, оприлюдненій у п'ятницю, 23 лютого, експерти ООН наголошують, що всі країни зобов'язані не продавати зброю, "якщо очікується, з огляду на факти або минулі моделі поведінки, що вона буде використана для порушення міжнародного права".
- На початку грудня минулого року три правозахисні організації подали позов на Нідерланди до окружного суду в Гаазі, стверджуючи, що експорт запчастин для винищувачів дозволив Ізраїлю бомбардувати сектор Гази.
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У понеділок, 12 лютого, апеляційний суд Нідерландів зобов'язав уряд заблокувати весь експорт запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю через побоювання, що вони будуть використані з порушенням міжнародного права під час наступу на сектор Гази.
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