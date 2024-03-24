В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є загиблі
У неділю, 24 березня, в Угорщині ралійний автомобіль врізався в групу глядачів. Унаслідок цього загинули 4 людини, ще 7 отримали поранення
Про це повідомляє угорська поліція.
"Масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан і Байот рано вдень 24 березня", - йдеться у повідомленні.
За наявними даними, автівка, що брала участь у перегонах, з невстановленої причини знеслася з дороги. Після цього машина здійснила наїзд на групу глядачів.
Станом на вечір 24 березня, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих. Обставини події встановлюються.
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