В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є загиблі

Про це повідомляє угорська поліція.

"Масова аварія зі смертельними наслідками сталася між містами Лабатлан ​​і Байот рано вдень 24 березня", - йдеться у повідомленні.

За наявними даними, автівка, що брала участь у перегонах, з невстановленої причини знеслася з дороги. Після цього машина здійснила наїзд на групу глядачів.

Станом на вечір 24 березня, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих. Обставини події встановлюються.