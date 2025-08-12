В Угорщині знайшли маєток Орбана з приватним зоопарком, як у Януковича

Про це пише HVG.

Відповідальний міністр за канцелярію Орбана Гергей Гуяш сказав, що на оприлюднених знімках – "маєток", коли сам глава угорського уряду назвав це фермою його батька, будівництво якої не закінчене.

За словами Хадхазі, фотографії 4 роки тому зробив працівник, який "швидко покинув цю роботу, бо був дуже обурений". За його словами, під дорожнім покриттям парку встановили опалювальну систему, аби Орбану в разі снігопаду не довелося його розгрібати.

Також на фото видно підземний коридор, який зʼєднує будівлі.

"Ну, якщо це ферма, то це дуже дивно", – написав депутат.

Екскурсія неподалік маєтку

Окрім того, Хадхазі організував екскурсії по Хатванпусті, під час якої охочі могли поглянути на ретельно огороджену територію зі сходів.

HVG пише, що в такому "візиті" взяли участь кілька тисяч людей.

"Незалежний депутат парламенту Акош Хадхазі мав рацію, коли нещодавно заявив, що тут будується ферма його батька (Орбана) або бароковий замок його сина з бібліотекою, алеями для прогулянок і каплицею, пальмовою оранжереєю, сонячною електростанцією, фонтанами, підземним гаражем, садовим ставком і приватним зоопарком", – йдеться в матеріалі.

Журналісти описують атмосферу заходу як таку, коли в Україні протестувальники вперше потрапили до заміської резиденції експрезидента України Віктора Януковича, аби побачити, чи справді його туалет був зроблений із золота.

фото: скрин із відео

Зокрема, видання пише про маму, яка заохочувала 5-річного сина під час екскурсії обійти щонайменше двокілометрову чергу автомобілів зі словами "Ходімо, подивимося на зебр!"

"Схоже, що екзотичних тварин тут дійсно так багато, що не вистачило навіть поспіхом зведеного валу, поліцейської охорони, мобільних огорож, і навіть квадроцикли не змогли захистити зебр, антилоп і буйволів від цікавих поглядів. Тож найнаполегливіші змогли побачити, як живуть сучасні володарі Угорщини", – пише HVG.