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В Японії суд визнав неконституційною заборону одностатевих шлюбів

15 березня, 2024 п'ятниця
08:58
Світ ЛГБТ

14 березня Верховний суд Японії постановив, що відсутність юридичного визнання одностатевих шлюбів в країні є неконституційною

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що таке визнання, ймовірно, посилить тиск на уряд, щоб він зробив більше для захисту сексуальних меншин.

Високий суд Саппоро підтримав попередній вердикт суду нижчої інстанції, виданий у 2021 році, згідно з яким невизнання одностатевих шлюбів порушує право на рівність, захищене Конституцією Японії, але відхилив загалом $40,6 тис. як відшкодування збитків, які вимагала пара з Хоккайдо, у своєму позові проти держави за "емоційні страждання".

Позивачі заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

Довідково. Верховний суд Японії - найвищий орган судової влади у Японії. Статус і повноваження Верховного суду Японії визначаються діючою Конституцією Японії і Законом про суди 1947 року. Верховний суд Японії називають "вартовим Конституції" через його монопольне право, затверджене Конституцією, визначати конституційність законів та інших правових актів.

  • У лютому парламент Греції легалізував одностатеві шлюби та усиновлення, попри протидію багатьох депутатів консервативної партії влади та заперечення впливової в країні православної церкви.
  • Поліція Греції 4 березня скерувала співробітників по боротьбі з расизмом для охорони першого в країні одностатевого шлюбу між чоловіками.
Теги:
Японія
одностатеві шлюби
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