Учительки з РФ виготовили й наділи шапочки з фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО"

Ці вироби начебто повинні захистити їх від "опромінення супутниками НАТО", розповів пранкер у себе на ютубі.

Методичку з виготовлення шапочки Бохан створив за допомогою нейромережі.

"Патріотична акція" була названа ним "Шолом Вітчизни".

Учительки мали обов'язково прозвітувати про виконане завдання за допомогою фото та відео.

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Усі, хто отримав відповідне фейкове "розпорядження", не замислюючись стали його виконувати й звітувати. У бездумному виконанні найабсурднішої волі власного керівництва, на думку пранкера, полягає одна з ознак сучасного російського суспільства як фашистського.