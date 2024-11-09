Учительки з РФ виготовили й наділи шапочки з фольги для захисту від "опромінення супутниками НАТО"
З ініціативи білоруського митця-акціоніста пранкера Владислава Бохана вчительки 7 навчальних закладів російської Воронезької області нібито на вимогу правлячої партії "Єдина Росія" спільно з дітьми виготовили й наділи шапочки з фольги
Ці вироби начебто повинні захистити їх від "опромінення супутниками НАТО", розповів пранкер у себе на ютубі.
Методичку з виготовлення шапочки Бохан створив за допомогою нейромережі.
"Патріотична акція" була названа ним "Шолом Вітчизни".
Учительки мали обов'язково прозвітувати про виконане завдання за допомогою фото та відео.
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Усі, хто отримав відповідне фейкове "розпорядження", не замислюючись стали його виконувати й звітувати. У бездумному виконанні найабсурднішої волі власного керівництва, на думку пранкера, полягає одна з ознак сучасного російського суспільства як фашистського.
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