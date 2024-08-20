Вдруге за 2 тижні: військовий з КДНР втік до Південної Кореї

Про це пише Bloomberg.

Південнокорейські ЗМІ з посиланням на представників оборонного відомства повідомили, що у вівторок вранці людина, одягнена у військову форму, перетнула кордон у бік Південної Кореї.

Крім того, раніше цього ж місяця північнокорейський цивільний перетнув гирло річки, що протікає між двома країнами, щоб перейти на бік Південної Кореї.

Як зазначає видання, обидві втечі відбулися після того, як Південна Корея у липні відновила трансляцію через гучномовці на кордоні, де повідомляють новини про режим Кім Чен Ина.

Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї передбачає великі ризики, зокрема перетин полів з мінами та можливий обстріл солдатами КНДР.

Більшість північнокорейських дезертирів, як пише Bloomberg, спершу перетинають кордон з Китаєм, а потім шукають проходу через третю країну, замість того, щоб намагатися потрапити безпосередньо до Південної Кореї.

Станом на червень цього року, за даними Південної Кореї, до неї з КНДР втекли 105 людей.