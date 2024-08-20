Вдруге за 2 тижні: військовий з КДНР втік до Південної Кореї
Північнокорейський солдат у вівторок, 20 серпня, перетнув кордон, що розділяє Корейській півострів. Це другий випадок втечі з КНДР до Південної Кореї за два тижні
Про це пише Bloomberg.
Південнокорейські ЗМІ з посиланням на представників оборонного відомства повідомили, що у вівторок вранці людина, одягнена у військову форму, перетнула кордон у бік Південної Кореї.
Крім того, раніше цього ж місяця північнокорейський цивільний перетнув гирло річки, що протікає між двома країнами, щоб перейти на бік Південної Кореї.
Як зазначає видання, обидві втечі відбулися після того, як Південна Корея у липні відновила трансляцію через гучномовці на кордоні, де повідомляють новини про режим Кім Чен Ина.
Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї передбачає великі ризики, зокрема перетин полів з мінами та можливий обстріл солдатами КНДР.
Більшість північнокорейських дезертирів, як пише Bloomberg, спершу перетинають кордон з Китаєм, а потім шукають проходу через третю країну, замість того, щоб намагатися потрапити безпосередньо до Південної Кореї.
Станом на червень цього року, за даними Південної Кореї, до неї з КНДР втекли 105 людей.
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