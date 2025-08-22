"Величезні санкції та тарифи, або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв впродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, яку транслює Еспресо.

На запитання журналіста, скільки часу американський президент дасть російському диктатору, Дональд Трамп відповів "декілька тижнів".

"Я думаю, що знатиму ставлення з боку Росії і України. Також буде дуже важливе рішення. Або величезні санкції, або величезні тарифи, а може і нічого не робитиму, і скажемо, що це ваша війна", - заявив він.

Трамп зазначив, що хотів провести зустріч разом з обома лідерами. За його словами, багато людей думають, що якщо він буде відсутній на тристоронньому саміті, то "нічого не відбудеться".

"Може так, може ні... І ця війна, я думаю, що ми вже розібралися б з нею, але там дуже багато гніву і ненависті. Тож побачимо що відбудеться. Думаю, через два тижні ми будемо знати, тому що воно по різному може прогресувати, і ми будемо знати як", - додав він.