"Величезні санкції та тарифи, або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв впродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
У пʼятницю, 22 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за два тижні знатиме позицію Росії і України, після чого ухвалить рішення щодо можливого запровадження санкцій і тарифів проти Москви
Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі, яку транслює Еспресо.
На запитання журналіста, скільки часу американський президент дасть російському диктатору, Дональд Трамп відповів "декілька тижнів".
"Я думаю, що знатиму ставлення з боку Росії і України. Також буде дуже важливе рішення. Або величезні санкції, або величезні тарифи, а може і нічого не робитиму, і скажемо, що це ваша війна", - заявив він.
Трамп зазначив, що хотів провести зустріч разом з обома лідерами. За його словами, багато людей думають, що якщо він буде відсутній на тристоронньому саміті, то "нічого не відбудеться".
"Може так, може ні... І ця війна, я думаю, що ми вже розібралися б з нею, але там дуже багато гніву і ненависті. Тож побачимо що відбудеться. Думаю, через два тижні ми будемо знати, тому що воно по різному може прогресувати, і ми будемо знати як", - додав він.
- 21 серпня Дональд Трамп сказав, що за два тижні стане зрозуміло, чи вдасться досягти миру в Україні.
- 22 серпня американський президент заявив, що не має бажання бути присутнім на ймовірній зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, зазначивши, що вони не можуть знайти спільну мову.
