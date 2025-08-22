"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
Президент США Дональд Трамп сказав, що не хотів би брати участь у можливій зустрічі українського лідера Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним, додавши, що ті недобре ладнають
Його слова цитує Sky News.
"Ми побачимо, чи будуть Путін і Зеленський працювати разом. Знаєте, це трохи як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин", – заявив Трамп.
Він продовжив, що згодом стане зрозуміло, чи доведеться йому брати участь у такій зустрічі.
"Я б краще не хотів", – зізнався Трамп.
- 19 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
- Пізніше Лавров заявив, що РФ не відмовляється від двосторонніх чи тристоронніх перемовин з Україною про мир. Однак згодом він сказав, що перемовини між диктатором Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським не плануються, бо для них немає передумов.
