Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп

Про це він сказав у подкасті Тodd Starnes show.

"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося про це в той чи інший спосіб... Але ми дізнаємося про це дуже скоро", – заявив глава Білого дому.

Він додав, що після цього, "можливо, доведеться діяти інакше".

Також Трамп згадав, що під час останньої зустрічі в Білому домі президент України Володимир Зеленський "виглядав дуже добре".

"Він там бореться. Це важка війна", – сказав американський лідер.