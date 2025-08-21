Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що упродовж найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість досягнення миру в Україні
Про це він сказав у подкасті Тodd Starnes show.
"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося про це в той чи інший спосіб... Але ми дізнаємося про це дуже скоро", – заявив глава Білого дому.
Він додав, що після цього, "можливо, доведеться діяти інакше".
Також Трамп згадав, що під час останньої зустрічі в Білому домі президент України Володимир Зеленський "виглядав дуже добре".
"Він там бореться. Це важка війна", – сказав американський лідер.
- Раніше Дональд Трамп заявив, що дуже важко виграти війну без можливості атакувати країну-загарбника, згадавши Україну й Росію та зволікання з відповідним дозволом екслідера Джо Байдена.
