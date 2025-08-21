"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну

Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії", – зазначив Трамп.

Він додав, що Байден дозволив Києву лише захищатися, а не відбиватися.

"Попереду цікаві часи!!!" – резюмував президент США.