"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну
Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже важко виграти війну без можливості атакувати країну-загарбника, згадавши Україну й Росію та зволікання з відповідним дозволом екслідера Джо Байдена
Про це він написав у соцмережі TruthSocial.
"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії", – зазначив Трамп.
Він додав, що Байден дозволив Києву лише захищатися, а не відбиватися.
"Попереду цікаві часи!!!" – резюмував президент США.
- Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що Європі доведеться взяти на себе "левову частку" фінансового тягаря за безпеку України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе