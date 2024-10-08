Велика Британія запровадила санкції проти військ РФ через застосування хімічної зброї на війні в Україні

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, їх командувач генерал-лейтенант Ігор Кирилов, а також дві військові дослідницькі лабораторії.

Обмеження включають заморожування активів та заборону на в'їзд до Великої Британії для фізичних осіб та заморожування активів для юридичних осіб. Заходи поширюються на всі активи на території Великої Британії, а також на активи громадян Великої Британії, де б вони не перебували.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що застосування хімічної зброї є грубим порушенням міжнародного права та Конвенції про заборону хімічної зброї.

"Велика Британія не буде сидіти склавши руки, поки Путін і його мафіозна держава нехтують міжнародним правом, в тому числі Конвенцією про заборону хімічної зброї. Я зробив своєю особистою місією кинути виклик цій згубній діяльності, і я не відступлюся від неї", - наголосив він.

Міністр оборони Британії Джон Хілі додав, що Велика Британія рішуче засуджує дії Росії та продовжуватиме підтримувати Україну.

"Наше послання Путіну і його режиму чітке: ви не можете порушувати міжнародне право, не відповідаючи за наслідки, - наголосив Хілі. - Велика Британія жорстко переслідує тих, хто несе відповідальність за ці жахливі хімічні атаки в Україні. Наша підтримка України є залізною і триватиме стільки, скільки буде потрібно".