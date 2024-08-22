"Велике приниження": політолог Шлінчак про візит Путіна до Чечні

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Виглядало це як велике приниження. Путін - великий цар їде до Кадирова простити про допомогу. І це було велике загравання не тільки до Кадирова, а до сім’ї Кадирова. Ми бачили, що він там зустрічався з матір’ю Кадирова, дивився, як син Кадирова займається стрільбою і подібними речами, більш родинними. І я думаю, що йому було дуже некомфортно, я думаю, що йому було некомфортно з кількох причин. Перша, що він зараз знаходиться в ситуації, коли йому приходиться визнавати, що у нього дуже мало союзників всередині країни, і на кого він може покластися. Тобто якщо генеральний штаб, вибачте, прощолкав цю операцію у Курську, то питання у першу чергу до головного розвідуправління - що вони там роблять. Питання, звичайно, до очільника генерального штабу. Питання до того, як зараз відбувається перебалансування сил у міністерстві оборони", - сказав Шлінчак.

Політолог вважає, що наразі Путін намагається заручитись хоча б якоюсь підтримкою

"На цьому фоні війн дійсно намагається знайти хоча б якусь опору і їде в Чечню не тільки, щоб там з Кадировим поручкатися, а дійсно, щоб заручитися великою підтримкою. Я думаю, що Кадиров виторгує по-повній, що він там може. Там великий конфлікт, до речі, між башнями Кремля і якраз кадирівцями існує щодо бізнесу, і я думаю, що ми найближчим часом побачимо, як буде розвиватися ситуація. Кадиров своє не упустить. І другий момент, всі це прочитали дуже правильно, що замість того, щоб Путін їхав десь ближче до лінії розмежування, ну ніхто там його не повезе, звичайно, зараз в Курськ і щоб займатись якраз цими питаннями, він подорожує, він намагається відсунути проблему, принаймні віртуально. Для того, щоб не бути пов’язаним із якимись провалами, які ми спостерігаємо усім світом навколо цієї Курської операції", - вважає політолог.