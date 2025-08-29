"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту
Очільник РПЦ патріарх Кирил заявив, що в 36 країнах Африки наразі функціонують 300 приходів, де, за його словами, налічується понад 270 священнослужителів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
На зустрічі з представниками патріаршого екзархату Африки патріарх Кирил заявив про "великий потенціал православ'я" на континенті. Він підкреслив, що в 36 африканських державах зараз є понад 300 приходів.
"Офіційно діяльність РПЦ подається як "духовна підтримка" та "допомога об'єднанню народів Африки". Насправді РПЦ є інструментом Кремля для просування політичного та ідеологічного впливу. Діячі церкви спекулюють темою антиколоніалізму, позиціонуючи Росію як "друга Африки", хоча насправді реальні цілі Москви неоколоніальні — доступ до ресурсів і посилення військової присутності", – підкреслюють у ЦПД.
Центр наголошує, що Москва після повномасштабного вторгнення в Україну різко активізувала свою релігійну присутність в Африці: за останні 3 роки РПЦ відкрила свої парафії в щонайменше 30 державах континенту.
- Також РФ активно нарощує вплив на інформаційний простір Африканського континенту. Для просування кремлівських наративів активно використовуються ресурси державних ЗМІ — зокрема, агентства ТАСС і телеканалу RT.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе