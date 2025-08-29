"Великий потенціал православʼя в Африці": патріарх Кирил каже, що приходи РПЦ є у 36 країнах континенту

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На зустрічі з представниками патріаршого екзархату Африки патріарх Кирил заявив про "великий потенціал православ'я" на континенті. Він підкреслив, що в 36 африканських державах зараз є понад 300 приходів.

"Офіційно діяльність РПЦ подається як "духовна підтримка" та "допомога об'єднанню народів Африки". Насправді РПЦ є інструментом Кремля для просування політичного та ідеологічного впливу. Діячі церкви спекулюють темою антиколоніалізму, позиціонуючи Росію як "друга Африки", хоча насправді реальні цілі Москви неоколоніальні — доступ до ресурсів і посилення військової присутності", – підкреслюють у ЦПД.

Центр наголошує, що Москва після повномасштабного вторгнення в Україну різко активізувала свою релігійну присутність в Африці: за останні 3 роки РПЦ відкрила свої парафії в щонайменше 30 державах континенту.