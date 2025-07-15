Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа відновити розформування міністерства освіти
Верховний суд США 14 липня скасував обмеження, які зупиняли адміністрацію президента США від розформування міністерства освіти. Це є частиною плану Трампа щодо зменшення ролі федерального уряду в освіті на користь більшого контролю з боку штатів
Про це інформує Reuters.
Вказано, що Верховний суд США скасував рішення судді щодо поновлення майже 1,4 тис. працівників, які постраждали від масових звільнень у міністерстві, та блокування передачі ключових функцій іншим федеральним агентствам. Троє ліберальних суддів не погодилися з цим рішенням.
Ліберальна юридична група Democracy Forward, яка представляє шкільні округи та профспілки, вважає, що рішення суду "завдало нищівного удару по обіцянці цієї країни щодо державної освіти для всіх дітей". Представники групи наголосили, що використовуватимуть всі юридичні можливості в подальшому ході розгляду цієї справи.
Міністерство освіти США займається адмініструванням кредитів на навчання в коледжах, відстеженням успішності учнів та забезпеченням дотримання громадянських прав у школах. Воно також надає федеральне фінансування нужденним округам та допомагає студентам з інвалідністю. Федеральний закон забороняє міністерству контролювати діяльність шкіл, включаючи навчальні програми, викладання та кадрове забезпечення. Повноваження щодо цих рішень належать урядам штатів і місцевим органам влади, які забезпечують понад 85% фінансування державних шкіл.
- 20 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про початок процесу ліквідації міністерства освіти США, виконавши одну з головних передвиборчих обіцянок. Утім, для офіційної ліквідації міністерства необхідний акт Конгресу, тому було оголошене лише скорочення штату близько удвічі.
- 22 травня окружний суддя дійшов висновку, що масові звільнення "ймовірно паралізують роботу міністерства". Він постановив поновити на роботі звільнених працівників, а також заблокував план адміністрації передати функції департаменту іншим федеральним агентствам.
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