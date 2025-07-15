Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа відновити розформування міністерства освіти

Про це інформує Reuters.

Вказано, що Верховний суд США скасував рішення судді щодо поновлення майже 1,4 тис. працівників, які постраждали від масових звільнень у міністерстві, та блокування передачі ключових функцій іншим федеральним агентствам. Троє ліберальних суддів не погодилися з цим рішенням.

Ліберальна юридична група Democracy Forward, яка представляє шкільні округи та профспілки, вважає, що рішення суду "завдало нищівного удару по обіцянці цієї країни щодо державної освіти для всіх дітей". Представники групи наголосили, що використовуватимуть всі юридичні можливості в подальшому ході розгляду цієї справи.

Міністерство освіти США займається адмініструванням кредитів на навчання в коледжах, відстеженням успішності учнів та забезпеченням дотримання громадянських прав у школах. Воно також надає федеральне фінансування нужденним округам та допомагає студентам з інвалідністю. Федеральний закон забороняє міністерству контролювати діяльність шкіл, включаючи навчальні програми, викладання та кадрове забезпечення. Повноваження щодо цих рішень належать урядам штатів і місцевим органам влади, які забезпечують понад 85% фінансування державних шкіл.