Вибори в Азербайджані: опозиція не визнає перемоги Алієва

Про це пише азербайджанська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що результати цих позачергових президентських виборів були відомі заздалегідь: "Отримані дані також підтверджують, що велика кількість людей, які працюють в державних органах, у приватному секторі, з різних верств населення, були позбавлені адмінресурсу, щоб піти на виборчі дільниці. Був застосований тиск".

Опозиційна партія Народний фронт Азербайджану (НФА) заявила, що не визнає результати позачергових президентських виборів.

Там заявили, що вибори проходили без конкуренції, свободи та в атмосфері страху. На їхню думку, оголошені результати не є вираженням волі народу та є нелегітимний.