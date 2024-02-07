На президентських виборах у Азербайджані перемагає Ільхам Алієв, - екзитпол
В Азербайджані проходять позачергові президентські вибори. За даними екзитполу, на них перемагає чинний лідер країни Ільхам Алієв, він набрав більше 92%
Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.
За даними екзитполу, Ільхам Алієв набрав 92,4%.
“Захід Орудж набирає 2,2%, Фазиль Мустафа – 2%, Гудрят Гасангулієв – 1,6%, Ельшад Мусаєв – 0,8%, Разі Нуруллаєв – 0,6%, Фуад Алієв – 0,4%”, - такі дані надав екзитпол.
Ільхам Алієв є президентом Азербайджану з 2003 року, на цьому посту він змінив свого батька Гейдара Алієва.
- 31 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про намір забезпечити інвестування понад 500 млн доларів США у вітчизняне виробництво військової техніки, зброї та боєприпасів.
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