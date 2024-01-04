Відповідальність за вибухи в Ірані взяла на себе "Ісламська держава"
Терористи "Ісламської держави" узяли на себе відповідальність за теракт у районі могили Сулеймані в Ірані, який стався 3 січня
Про це вони повідомили у своїй заяві, інформує The Times of Israel.
У повідомленні йдеться, що двоє її членів підірвали себе. Терористи активували пояси з вибухівкою посеред натовпу, "вбивши та поранивши понад 300 шиїтів-багатобожників".
Наголошується, що теракт здійснено "в рамках кампанії "І вбивайте їх, де б ви їх не знайшли", про яку сьогодні оголосив представник ІД Абу Худайфа аль-Ансарі.
Аль-Ансарі раніше закликав усіх палестинців виступити за "тотальний джихад", в ім'я Аллаха, проти Ізраїлю та його союзників.
- У середу, 3 січня, в іранському місті Керман пролунали декілька потужних вибухів, унаслідок чого загинули щонайменше 84 людини, 284 зазнали поранень.
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