"Вітання з Вупперталя!" Німецького добровольця, який воював за Україну й повернувся додому, можуть виключити з партії AfD, - ЗМІ

Про це пише Welt.

У 12-сторінковому документі, поданому виконавчим комітетом землі Північний Рейн-Вестфалія до регіонального арбітражного суду партії, зазначається, що Шрамм, будучи добровольцем в українській армії з березня по червень цього року, "серйозно порушив принципи та порядок партії та завдав їй значної шкоди".

Автором є депутат Європарламенту від AfD Ганс Нойхофф, який є членом земельного виконавчого комітету.

Крім того, було подано клопотання про підтвердження негайного позбавлення членських прав, яке було прийнято більшістю голосів виконавчого комітету.

"Відповідач, беручи участь у бойових діях як член української армії та своїми заявами під час подальшого публічного висвітлення цих дій, серйозно порушив принципи та порядок партії та завдав їй значної шкоди", – йдеться в заяві.

Шрамм, за його словами, брав активну участь у бойових діях як мінометник та пілот дронів проти російської армії.

У заяві про виключення вказується, що він "хизувався своїми подвигами" в інтерв'ю, а також те, що він "також стріляв у людей". Ці дії, згідно з заявою, суперечать "антиінтервенційній лінії" AfD, яка виступає проти поставок зброї.

Провідні політики AfD, включаючи почесного голову Олександра Гауланда та лідера партії Тіно Хрупалла, неодноразово наголошували на необхідності Німеччини "триматися осторонь війни в Україні" та виступати за дипломатичне вирішення конфлікту. У документі про виключення зазначається, що той, хто не готовий "підкорятися цій демократично структурованій внутрішньопартійній дисципліні хоча б у важливих питаннях, не може розраховувати на прийняття до партії".

Одним із приводів для звинувачень став інтерв'ю Шрамма виданню Nius, де було опубліковано фото двох мінометних снарядів з написами "LG всім росіянам!" та "Ідіть на х**н! Привіт з Вупперталя!".

Крім того, Шрамма звинувачують у "внутрішньопартійному розпалюванні конфлікту між поколіннями". В інтерв'ю для Junge Freiheit він критикував "непокірність бумерів" всередині AfD, які, за його словами, "захоплені російською пропагандою" і передплачують проросійський ультраправий журнал "Compact". Він також назвав Росію "мультикультурною дірою", що, за словами керівництва AfD, "вкрай шкодить партії".

Шрамм, своєю чергою, прокоментував ці звинувачення, заявивши, що "захищати вільний світ на боці європейського народу для Ганса Нойхоффа (євродепутата від AfD, автора заяви про виключення - ред.), мабуть, вже є націонал-соціалізмом". Він також додав, що "дії Нойхоффа відповідають діям членів партії Путіна "Єдина Росія".