Віцепрем’єр Словаччини: Ми хочемо бути брамою для інтеграції України до ЄС

Про це він сказав перед міжнародною конференцією з відновлення України 11 червня, повідомляє Укрінформ.

Кмец підкреслив, що Братислава зараз активно допомагає Україні в економічному аспекті і відновленні, "маючи унікальне географічне положення сусіда України".

"Тому ми хочемо бути брамою для України у питанні інтеграції до ЄС", - наголосив словацький віцепрем'єр.

Він також привітав здобутки України і Молдови на шляху євроінтеграції і підкреслив, що Братислава готова допомагати Києву "різними способами".



За словами політика, завдяки транскордонній співпраці між східною Словаччиною і західною Україною обидві сторони виграють від цього.