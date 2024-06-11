Віцепрем’єр Словаччини: Ми хочемо бути брамою для інтеграції України до ЄС
Віцепрем'єр-міністр Словаччини Петер Кмец заявив, що його країна завдяки своєму географічному положенню готова бути брамою для інтеграції України до Європейського Союзу
Про це він сказав перед міжнародною конференцією з відновлення України 11 червня, повідомляє Укрінформ.
Кмец підкреслив, що Братислава зараз активно допомагає Україні в економічному аспекті і відновленні, "маючи унікальне географічне положення сусіда України".
"Тому ми хочемо бути брамою для України у питанні інтеграції до ЄС", - наголосив словацький віцепрем'єр.
Він також привітав здобутки України і Молдови на шляху євроінтеграції і підкреслив, що Братислава готова допомагати Києву "різними способами".
За словами політика, завдяки транскордонній співпраці між східною Словаччиною і західною Україною обидві сторони виграють від цього.
- У квітні під час візиту українського прем'єра Дениса Шмигаля до Словаччини, його словацький колега Роберт Фіцо пообіцяв підтримку України на шляху до ЄС та участь у Саміті миру.
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