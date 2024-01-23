"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ

Приводом для цього стало розпорядження Путіна щодо пошуку за кордоном нерухомості, що належала колись СРСР та навіть Російській імперії, та належного оформлення прав на неї.

І хоча нічого конкретного про Аляску в документі не йшлося, указ викликав екстаз у прокремлівських блогерів. Натомість Вашингтон попередив Москву щодо неприпустимості зазіхань на американські території.

"Думаю, що можу говорити від імені всіх нас в уряді США і сказати, що, звісно, він (Путін, — ред.) не отримає її назад", — наголосив заступник голови Держдепартаменту Ведант Пател, коментуючи натяки російської пропаганди на нібито «незаконний» продаж Аляски у 1867 році.

Цю ситуацію відразу взявся коментувати в притаманній йому екстравагантній манері колишній президент Росії, а нині заступник голови РНБО РФ Дмитро Медведєв.

"За словами представника Держдепу, Росія не отримає назад Аляску, продану США у XIX столітті. Ну, нехай так. А ми-то чекали, що Аляска з дня на день повернеться. Тепер війна неминуча", — написав він 23 січня у своєму англомовному акаунті в соцмережі X (Twitter).