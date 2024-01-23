"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
Путін повідомив про пошуки та повернення нерухомості за кордоном, яку у РФ сприйняли зокрема і як спробу повернути Аляску. США висміяли ці розмови, на що у притаманному йому хворобливому тоні відреагував експрезидент Дмитро Медведєв
Приводом для цього стало розпорядження Путіна щодо пошуку за кордоном нерухомості, що належала колись СРСР та навіть Російській імперії, та належного оформлення прав на неї.
І хоча нічого конкретного про Аляску в документі не йшлося, указ викликав екстаз у прокремлівських блогерів. Натомість Вашингтон попередив Москву щодо неприпустимості зазіхань на американські території.
"Думаю, що можу говорити від імені всіх нас в уряді США і сказати, що, звісно, він (Путін, — ред.) не отримає її назад", — наголосив заступник голови Держдепартаменту Ведант Пател, коментуючи натяки російської пропаганди на нібито «незаконний» продаж Аляски у 1867 році.
Цю ситуацію відразу взявся коментувати в притаманній йому екстравагантній манері колишній президент Росії, а нині заступник голови РНБО РФ Дмитро Медведєв.
"За словами представника Держдепу, Росія не отримає назад Аляску, продану США у XIX столітті. Ну, нехай так. А ми-то чекали, що Аляска з дня на день повернеться. Тепер війна неминуча", — написав він 23 січня у своєму англомовному акаунті в соцмережі X (Twitter).
- Нагадаємо, у День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Так, згідно з документом, Кубань, Стародубщина, а також Північна і Східна Слобожанщина в межах сучасних Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей і Краснодарського краю визнаються землями, історично населеними українцями.
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