"Заради правди про історію": Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ
У День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації"
Про це він заявив у привітанні українців з нагоди свята.
Зеленський наголосив, що потрібно робити кроки не лише для зміцнення соборності України й українського народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців та про історію нашої держави.
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"Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - сказав президент.
Поки що на сайті глави держави немає цього указу, тож його деталі наразі невідомі.
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