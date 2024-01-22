"Заради правди про історію": Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Про це він заявив у привітанні українців з нагоди свята.

Зеленський наголосив, що потрібно робити кроки не лише для зміцнення соборності України й українського народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців та про історію нашої держави.

Читайте також: "22 січня: День Соборності України. Чим відоме свято, його історія та цікаві факти"

"Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", - сказав президент.

Поки що на сайті глави держави немає цього указу, тож його деталі наразі невідомі.