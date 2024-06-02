"Війна та санкції" розкриє багато цікавих фактів про РФ та її помічників: представник НАЗК Позняк пояснив, як працює новий портал

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це насправді дійсно єдиний у світі ресурс, де публічно доступна абсолютно вся інформація про спонсорів та співучасників агресії проти України. В один клік будь-яка людина з будь-якого куточка світу прямо зараз може взяти планшет чи телефон - і є вся база іноземних компонентів озброєнь, або може мати всю інформацію про викрадачів українських дітей. Це допоможе синхронізувати якісь свої зусилля по тиску на агресора. Мені здається це дійсно українська інновація і це має стати хабом для всіх санкційних органів світу", - заявив Позняк.

Він вважає, що ключова аудиторія цього порталу - саме міжнародні партнери, журналісти.

"Портал відкриває багато нових можливостей для тиску та послаблення агресора в різних сферах, тобто він дозволяє максимально швидко ділитися й обмінюватися інформацією, чого наразі, на жаль, дуже не вистачає нашим партнерам. Чим швидше ми будемо обмінюватися цією інформацією, тим більше ми будемо скоординованими та сильнішими перед будь-якими агресорами", - наголосив Позняк.

Наразі на сайті створено сім розділів: "Санкційні списки", "Інструменти війни", "Війна і мистецтво", "Морські та повітряні судна", "Кандидати на санкції", "Викрадачі дітей" та "Іноземні компоненти у зброї". Відкриті поки лише два останніх.

"ГУР, як структура, яка дійсно може викривати усі плани ворога, розкриє нам ще дуже багато цікавих фактів про спроможності та про публічні дії агресора. Якщо ми беремо "Іноземні компоненти озброєнь", один клік - понад 3000 іноземних компонентів вже є у кожного на телефоні. На порталі є рекомендації, як для держав партнерів, так і для виробників. Так само інші розділи, але ми не знаємо коли вони відкриються, я впевнений, що незабаром. Розділ "Морські та повітряні судна" - це вже про логістику ворога, логістика є критично важливим питанням під час війни. Ми в цьому розділі побачимо літаки, кораблі, порти, аеропорти, які допомагають обходити санкції. Це має змотивувати наших партнерів прикрити такі лазівки", - пояснив представник напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК.