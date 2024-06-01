"Про спонсорів та співучасників агресії РФ": ГУР запустило портал "Війна і санкції"

Про це повідомляє NV з посиланням на пресслужбу ГУР Міністерства оборони України.

Як стверджують у пресслужбі ГУР, портал "Війна і санкції" є цифровою зброєю, яка викриває злочини, які Росія та її союзники намагалися приховати.

Так, 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей на порталі було оприлюднено дані про причетних до депортації українських дітей.

Наразі на порталі можна знайти інформацію про сотень людей, причетних до цього акту культурного геноциду проти України.

Перелік буде регулярно доповнюватися, пообіцяли у ГУР.

Крім того, на порталі вже оприлюднена інформація про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї РФ, Ірану та Північної Кореї.

"Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю, та багато іншого", - наголосили в пресслужбі ГУР.