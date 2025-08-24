Війна в Україні може стати "матір'ю" всіх війн далі, - Портников

Про це заявив журналіст Віталій Портников у інтерв'ю Еспресо до Дня Незалежності України.

"Я думаю, що європейці принаймні усвідомлюють точно, тому що є проста причина цього свідоцтва. Якщо акцептувати можливість зміни кордонів силою, то завтра це стане епідемією. І, до речі, не зараз не потрібно нікому це доводити з цієї простої причини, що вже є Дональд Трамп, який говорить про Гренландію і Канаду", - сказав він.

На переконання журналіста, якби не було путінської агресії, такого масштабу і безкарності Путіна за такий масштаб агресії - він би цього не говорив.

"Він же цього не говорив раніше. Згадайте Дональда Трампа під час його першого президентства. Спробуйте йому вкласти в його свідомість і в його виступи слова про Гренландію і Канаду. Та ніколи в житті. А тепер Трамп переконався, що можна принаймні так робити і нічого не відбувається. Чому не спробувати?". - наголосив Портников.

Він додав, що може виявитися, що Дональд Трамп не один такий.

"В країнах глобального півдня це може просто стати епідемією. Багато країн хочуть території іншої. І зрештою це перекинеться на Європу. Знову таки, якщо можна спокійно, без жодних проблем із погодженням з іншими країнами території чужі анексувати, то це змінює весь світ. Чому росіяни весь час кажуть: "Ми хочемо головного, щоб ви визнали реалії на землі, відвели свої війська з території тих регіонів, які ми анексували і визнали, що це наша територія. І тоді закінчиться війна", - сказав публіцист.

Портников наголосив, що це не правда.

"Але війна, якщо в такому вигляді закінчується, вона відкриває дорогу до безлічі нових конфліктів. Це буде матір всіх війн. Тому всі будуть казати: "А чому це так відбулося?" А тому, що росіяни окупували Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, України і Крим. і вимусили Україну і інші країни визнати, що так і було, що це правильно, що це міжнародне право, як говорить Лавров. У цій ситуації, як ви розумієте, ми можемо йти шляхом змін в міжнародному праві будь-яких - якщо можна росіянам, чому не можна іншим. Так що це абсолютно зрозуміло. Так було з Судетами, розумієте? Чехословаччина визнала, що Судети німецькі. Ну і що було далі? Перша світова війна", - підсумував він.