"Війна в Україні втратила міжнародну увагу": в ООН попередили про загрозу скорочення допомоги

Про це інтерв'ю Zeit сказав верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

Він зазначив, що РФ щодня завдає ударів по українських містах, через що багато людей втратили домівки або стали ВПО. Українське суспільство після нападу Росії показало себе дуже сильним і згуртованим, але через два роки напруга стає помітною.

"Ці розломи стають помітними, і, звичайно, існує ризик того, що вони стануть більшими в міру зменшення міжнародної підтримки у всіх її формах", - сказав Ґранді.

За його словами, У 2022 і 2023 роках робота УВКБ ООН та інших агенцій з надання допомоги добре фінансувалася, але цьогоріч виникла загроза скорочень. Війна в Україні втратила міжнародну увагу, війна в Секторі Гази домінує в заголовках. А з трьома головними донорами – Німеччиною, США та ЄС – сума допомоги для України ще не визначена.

"Пріоритет – це будинки, ремонт – усе, що дає людям притулок", – сказав Ґранді про роботу УВКБ ООН в Україні.

Особливо часто доводиться вставляти нові вікна.

З моменту початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року УВКБ ООН разом з іншими гуманітарними організаціями та українськими агентствами відремонтувало 27,5 тис. будинків. Це важливо зокрема й для того, аби біженці поверталися додому.

За оцінками ООН, в Україні є 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб і ще 6,3 млн біженців в інших країнах.

"Десять мільйонів людей не живуть у своїх домівках", – сказав верховний комісар.