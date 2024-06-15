Військові сили США знищили кілька радарів та БПЛА хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Центральне командування ЗС США.

Зазначається, що протягом минулої доби єменські хусити втратили один безпілотний літальний апарат, запущений над Червоним морем, два морські безпілотники та сім радарів на території Ємену.

"Ці радари дозволяють хуситам обстрілювати морські судна та створювати загрозу для комерційного судноплавства", - йдеться у повідомленні.