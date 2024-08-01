Військові США знищили 3 надводні безпілотники хуситів у Червоному морі

Про це повідомляє Центральне командування США.

"За останні 24 години сили Центрального командування США успішно знищили три підтримувані Іраном надводних кораблі без екіпажу у Червоному морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні надводні безпілотники становили безпосередню загрозу для сил США, коаліції та торговельних суден у регіоні.