Військові США знищили 3 надводні безпілотники хуситів у Червоному морі
Американські військові протягом минулої доби ліквідували у Червоному морі три надводні безпілотники єменських хуситів
Про це повідомляє Центральне командування США.
"За останні 24 години сили Центрального командування США успішно знищили три підтримувані Іраном надводних кораблі без екіпажу у Червоному морі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні надводні безпілотники становили безпосередню загрозу для сил США, коаліції та торговельних суден у регіоні.
- 23 липня американські військові ліквідували три ракетні установки у підконтрольному хуситами районі Ємену.
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