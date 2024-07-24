Військові США знищили три ракетні установки єменських хуситів
У вівторок, 23 липня, американські військові ліквідували три ракетні установки у підконтрольному хуситами районі Ємену
Про це повідомляє Центральне командування США.
"За останні 24 години сили Центрального командування США (USCENTCOM) успішно знищили три підтримувані Іраном ракетні установки хуситів у контрольованому хуситами районі Ємену", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця зброя становить "безпосередню загрозу" для сил США, коаліції та торговельних суден у регіоні. Натомість були вжиті відповідні дії, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними.
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15 липня єменські хусити атакували безпілотником танкер CHIOS LION, який перевозив 100 тис. тонн російської сирої нафти у Червоному морі.
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