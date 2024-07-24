Військові США знищили три ракетні установки єменських хуситів

Про це повідомляє Центральне командування США.

"За останні 24 години сили Центрального командування США (USCENTCOM) успішно знищили три підтримувані Іраном ракетні установки хуситів у контрольованому хуситами районі Ємену", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця зброя становить "безпосередню загрозу" для сил США, коаліції та торговельних суден у регіоні. Натомість були вжиті відповідні дії, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними.