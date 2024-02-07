"Вийти на "двобій" з Путіним": політолог Дубов пояснив, чому Зеленському необхідно погодитись на інтерв'ю з Карлсоном

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

На його думку, якщо Зеленський не погодиться на розмову з Карлсоном, західні партнери можуть поставити під сумнів допомогу Україні.

"Володимиру Зеленському необхідно підготуватися і заперечити тези Путіна. Якщо ми цього не зробимо, почують лише одну сторону. Може виникнути сумнів, що Україна стоїть на сторожі загальносвітових інтересів. Через відсутність відповіді, необхідна допомога Україні для перемоги у цій війні, може бути поставлена під сумнів, в тому числі, всередині західних держав. Ризики є, Такер Карлсон не є лояльним Україні. Але попри все, у нас є можливість спробувати поборотися в цьому "двобої" двох головнокомандувачів. Враховуючи, що міжнародне право і правда на нашій стороні, шанси на "перемогу" великі", - сказав Дубов.

В інтерв'ю Карлсону, Путін нічого нового не скаже, він не має аргументів, вважає політолог.

"Путін останні 15 років повторює те саме. Тут немає якоїсь великої таємниці, так чи інакше лідер держави-агресора у своїх тезах є послідовним. Але Такер Карлсон у світі є дуже відомою особою, незважаючи на те, що репутація його неоднозначна. Тому інтерв'ю з Путіним подивляться сотні мільйонів людей, воно буде розповсюджуватися всіма світовими ЗМІ. Не думаю, що мова буде йти про переломний момент, світ повністю відвернеться від України, полюбить Росію, скасує санкції або мітинги на підтримкуРФ будуть ширитися цивілізованими країнами. Але з іншого боку, це дійсно серйозний медійний удар. Путін отримає майданчик, який з цікавістю подивляться у США і ЄС, не говорячи вже про Китай та інші країни глобального півдня", - додав він.