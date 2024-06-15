Вперше після оголошення про рак: Кейт Міддлтон заявила, що візьме участь у публічному заході

Про це принцеса Уельська повідомила у соцмережі Х.

Вона подякувала усім, хто її підтримував, та сказала, що це допомогло їй та Вільяму пережити важкі часи. Принцеса вказала, що лікування все ще триває і продовжуватиметься ще кілька місяців.

"Я досягаю значних успіхів, але, як знає кожен, хто проходить хіміотерапію, бувають хороші і погані дні. У погані дні ви відчуваєте слабкість, втому і повинні дати своєму тілу відпочити. Але в хороші дні, коли ви відчуваєте себе сильнішими, ви хочете отримати максимум користі від гарного самопочуття. У дні, коли я почуваюся досить добре, я з радістю беру участь у шкільному житті, витрачаю особистий час на речі, які дають мені енергію та позитив, а також починаю трохи працювати вдома", - написала Кейт Міддлтон.

Вона повідомила, що разом з родиною з нетерпінням чекає на можливість відвідати парад на честь для народження короля та сподівається взяти участь у ще кількох громадських заходах протягом літа.

Що відомо про хворобу Кейт Міддлтон

Після тижнів шалених спекуляцій у соціальних мережах щодо здоров’я принцеси Уельської вона опублікувала відверте відеозвернення, підтвердивши, що бореться з раком та проходить хімієтерапію. Форма раку не розголошується, але майбутня королева почала курс "профілактичної хімієтерапії" наприкінці лютого, і кажуть, що вона позитивно налаштована на своє одужання та перебуває в хорошому настрої.

Кейт Міддлтон не з’являлася на публіці з Різдва. Останні кілька тижнів ширилися спекуляції на тему її здоровʼя. Як повідомляли у Букінгемському палаці в січні, їй провели операцію та залишили в лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.

На початку березня принц Вільям пропустив панахиду в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу. Ця інформація спровокувала чутки, що "особиста справа" повʼязана з погіршенням стану здоровʼя його дружини.

Інформація про здоровʼя Кейт трималась у суворій таємниці. Букінгемський палац лише уточнив, що вона не зможе відновити свої обов'язки приблизно до Великодня. Вони також запевнили громадськість, що герцогині Уельській стає краще.

30 січня короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні.