Принц Вільям відмовився від участі у заході, ЗМІ припустили, що здоровʼя Кейт Міддлтон погіршилося
Принц Вільям в останній момент скасував участь у панахиді за покійним королем Греції Костянтином через "особисту справу", чим спровокував чутки про здоровʼя дружини
Про це пише The Sun.
Принц Уельський мав долучитися до панахиди у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Утім він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу.
Королівський захід у каплиці Святого Георгія під час служби очолила королева Камілла. Покійний король Греції Костянтин, який помер у січні минулого року, був хрещеним батьком Вільяма. Вільям мав виступити у каплиці, але замість цього князь Павло, син короля Костянтина, виконав почесті.
Це спровокувало чутки про погіршення стану здоровʼя принцеси Уельської. З Різдва вона не зʼявлялась на публіці, а потім потрапила до лікарні. Їй провели операцію та залишили у лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.
У Кенсінгтонському палаці не стали уточнювати подробиці справ Вільяма, але сказали, що принцеса Кейт, яка відновлюється після операції на черевній порожнині, почувається добре.
75-річний король Чарльз був у Віндзорі, але покинув церемонію ще до початку панахиди оскільки він продовжує боротися з раком.
30 січня короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні.
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