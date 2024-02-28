Принц Вільям відмовився від участі у заході, ЗМІ припустили, що здоровʼя Кейт Міддлтон погіршилося

Про це пише The Sun.

Принц Уельський мав долучитися до панахиди у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Утім він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу.

Королівський захід у каплиці Святого Георгія під час служби очолила королева Камілла. Покійний король Греції Костянтин, який помер у січні минулого року, був хрещеним батьком Вільяма. Вільям мав виступити у каплиці, але замість цього князь Павло, син короля Костянтина, виконав почесті.

Це спровокувало чутки про погіршення стану здоровʼя принцеси Уельської. З Різдва вона не зʼявлялась на публіці, а потім потрапила до лікарні. Їй провели операцію та залишили у лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.

У Кенсінгтонському палаці не стали уточнювати подробиці справ Вільяма, але сказали, що принцеса Кейт, яка відновлюється після операції на черевній порожнині, почувається добре.

75-річний король Чарльз був у Віндзорі, але покинув церемонію ще до початку панахиди оскільки він продовжує боротися з раком.

30 січня короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні.

