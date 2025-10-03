Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Я бачу своєрідний "подарунок" Трампа європейцям, - експрацівник ЦРУ Гофф

Ірена Моляр
3 жовтня, 2025 п'ятниця
18:03
Світ Дональд Трамп

Президент Трамп справді налякав європейців, давши зрозуміти, що Європа не може повністю покладатися на Сполучені Штати, тому має будувати власну оборонну спроможність

Зміст

Ральф Гофф, колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Україна проявила виняткову стійкість і незламність. Саме слово "стійкість" дедалі частіше ототожнюють з українцями – з тим, як ви тримаєтеся проти сильнішого ворога, що має значно більші ресурси й водночас абсолютно знецінює власні втрати. Це принципово відрізняє Україну від Росії. Щодо стратегії, тактики та підтримки Заходу, то, на мою думку, президент Трамп справді налякав європейців. Він чітко дав зрозуміти, що одного дня Америка може перестати бути беззаперечним лідером, і що Європа не може повністю покладатися на Сполучені Штати. У цьому я бачу своєрідний "подарунок" від Трампа європейцям – сигнал, який змушує їх діяти рішучіше, дивитися вперед і будувати власну оборонну спроможність на випадок, якщо США більше не виконуватимуть провідної ролі", - прокоментував Ральф Гофф.

На його думку, це певною мірою нагадує кривавий "подарунок", який Путін зробив українському народу, розпочавши повномасштабне вторгнення. Кремлівський очільник, сам того не бажаючи, подарував Україні відчуття національної ідентичності. Сьогодні ця ідентичність нерозривно пов’язана зі стійкістю українців.

"Так само президент Трамп, хоч і в інший спосіб, дає Європі шанс підвестися на ноги. Як слушно зауважив прем’єр-міністр Польщі, і ця думка мені дуже сподобалася: "500 мільйонів європейців скаржаться, що 300 мільйонів американців не хочуть захищати 40 мільйонів українців від 140 мільйонів росіян". Це звучить іронічно, але в цих словах є певна частка правди", - зауважив експрацівник ЦРУ.

 

  • 2 жовтня у The Wall Street Journal повідомили, що Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії.
Читайте також:
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Віктор Орбан
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
путін
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
