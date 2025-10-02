Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на американських чиновників.

Президент США Дональд Трамп нещодавно підписав дозвіл розвідувальним службам та Пентагону допомагати Києву з ударами.

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. За словами джерел, адміністрація Трампа розглядає можливість відправлення Києву потужної зброї, яка могла б уразити більше цілей у межах Росії.

Американські чиновники просять союзників з НАТО надати аналогічну підтримку, повідомили джерела.

Розширений обмін розвідувальними даними з Києвом є останньою ознакою того, що Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут.

Надання розвідданих означає, що Україна зможе ефективніше атакувати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, розташовану далеко від її кордонів, цитує "Європейська правда" повну версію статті WSJ. Це позбавить Кремль доходів і нафти, необхідних для продовження війни.

США також розглядають можливість постачання ракет Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування, дальність яких становить близько 500 миль (800 км), заявили інші представники адміністрації.

За словами посадовців, рішення про те, що саме відправляти Україні, якщо взагалі щось відправляти, ще не ухвалене.

Розвідка в поєднанні з більш потужною зброєю може мати набагато сильніший ефект, ніж попередні удари України по Росії. Це завдасть більшої шкоди енергетичній інфраструктурі та обмежить російську протиповітряну оборону.

Американські посадовці чекають на письмові вказівки від Білого дому, перш ніж поділитися необхідною розвідінформацією, повідомив один зі співрозмовників.