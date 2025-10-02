Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ

Трамп схвалив надання Україні розвідданих для ракетних ударів углиб Росії, - WSJ

Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
10:31
Війна з Росією Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії, оскільки адміністрація розглядає можливість відправлення потужної зброї

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal, з посиланням на американських чиновників.

Президент США Дональд Трамп нещодавно підписав дозвіл розвідувальним службам та Пентагону допомагати Києву з ударами.

США нададуть Україні розвідувальні дані для ракетних ударів великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії. За словами джерел, адміністрація Трампа розглядає можливість відправлення Києву потужної зброї, яка могла б уразити більше цілей у межах Росії.

Американські чиновники просять союзників з НАТО надати аналогічну підтримку, повідомили джерела.

Розширений обмін розвідувальними даними з Києвом є останньою ознакою того, що Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в глухий кут.

Надання розвідданих означає, що Україна зможе ефективніше атакувати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, розташовану далеко від її кордонів, цитує "Європейська правда" повну версію статті WSJ. Це позбавить Кремль доходів і нафти, необхідних для продовження війни.

США також розглядають можливість постачання ракет Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування, дальність яких становить близько 500 миль (800 км), заявили інші представники адміністрації.

За словами посадовців, рішення про те, що саме відправляти Україні, якщо взагалі щось відправляти, ще не ухвалене.

Розвідка в поєднанні з більш потужною зброєю може мати набагато сильніший ефект, ніж попередні удари України по Росії. Це завдасть більшої шкоди енергетичній інфраструктурі та обмежить російську протиповітряну оборону.

Американські посадовці чекають на письмові вказівки від Білого дому, перш ніж поділитися необхідною розвідінформацією, повідомив один зі співрозмовників.

  • Спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що американський лідер Дональд Трамп дозволив удари по території Росії далекобійною зброєю.
  • Згодом Келлог сказав, що остаточного рішення щодо можливого надання Україні крилатих ракет Tomahawk немає, підкресливши, що це питання перебуває на розгляді президента Дональда Трампа.
Теги:
Новини
Світ
Дональд Трамп
США
підтримка України
зброя для України
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Віктор Орбан
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
2 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
Київ
+5.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.14
    Продаж 48.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
2 жовтня
10:28
"Динамо" - "Хамрун Спартанс"
"Динамо" - "Крістал Пелес": де та коли дивитися стартовий матч киян у Лізі конференцій
10:00
OPINION
Путін готовий фінансувати війну навіть ціною руйнації економіки РФ
09:42
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Все більше війна переходить у режим віддаленого керування, - військовий "Хартії" "Друїд"
09:33
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:19
сили ППО
Сили ППО знешкодили 53 із 86 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:09
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
09:03
Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
08:45
Ілля Забарний
Ліга чемпіонів: Забарного визнали найкращим гравцем матчу проти "Барселони"
08:35
Ексклюзив
військовий облік
Правозахисниця Денісова розповіла про зміни, які уряд вніс до порядку та організації військового обліку
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмів
08:06
OPINION
Що відбувається з економікою і фінансами Росії
07:55
Інфографіка
Ілля Забраний та Ферран Торрес (ліворуч), "Барселона" - ПСЖ
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця після 2-го туру
07:39
G7
Міністри фінансів G7 домовилися про спільні кроки для посилення тиску на Росію
07:30
Огляд
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 12 артсистем і 2 бронемашини
06:45
Ілон Маск
Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $500 млрд
06:15
Прапор США
США запроваджують нові санкції проти Ірану через його ядерну програму: деталі
05:50
Ґрета Тунберг
Ізраїльські військові перехопили флотилію, що прямувала до Гази: там була Грета Тунберг
01:23
Оновлено
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
00:58
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" противника, - Сирський
00:19
Оновлено
Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є постраждалі, серед яких – дитина
00:06
Оновлено
Чорнобильська АЕС
Атака РФ по енергетиці: на Чорнобильській АЕС без електропостачання перебував конфайнмент, на Чернігівщині запровадили графіки відключень
00:00
Ексклюзив
Розумний
У Польщі пробуджується націоналізм, - політексперт Розумний
2025, середа
1 жовтня
23:19
Ексклюзив
Чалий
Потрібен сигнал Путіну від ЄС щодо підтримки України в затяжній війні, - дипломат Чалий
22:43
Франція
Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ: з нього могли запускати дрони у повітряний простір Данії
21:40
Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією
21:23
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Україна намагається рухатися вперед, але водночас гальмує багато процесів": нардеп Осадчук про євроінтеграцію
21:11
Оновлено
В Одесі випала півторамісячна норма опадів, загинули 10 людей. 2 жовтня оголошено днем жалоби
20:48
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС
20:02
OPINION
Гегсет і генеральські бороди
20:00
Огляд
Білий дім
Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
19:50
Андрій Гнатов
Близько 20 тис. північнокорейців виготовляють військову продукцію у РФ, – начальник Генштабу Гнатов
19:44
монети
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки на шаг
19:15
Ексклюзив
Ворог спробує обійти Куп'янськ або змусити вийти звідси Сили оборони, - офіцер 116 ОМБр ЗСУ
19:09
Ексклюзив
ЗСУ
"Тут досить цікава тактика ведення бою": нацгвардієць Кузик про ситуацію на Добропільсько-Покровському напрямку
19:01
Ексклюзив
Демограф Гладун назвав категорії населення, які найбільше виїхали з України, та розповів, скільки чоловіків покинули країну
18:51
Північний потік 2
У Польщі заарештували українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
18:50
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів
ПАРЄ закликала звільнити 26 українських журналістів з російського полону
18:41
Оновлено
Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити трагічні наслідки негоди в Одесі
18:17
Огляд
вибори в Чехії
Роздоріжжя виборів у Чехії: чи змінить новий парламент орієнтири Праги щодо Європи та України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV