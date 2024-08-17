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"Я вважаю, що існує два Дональда Трампа": Портников

Марина Клюєва
17 серпня, 2024 субота
23:33
Світ Дональд Трамп

Журналіст Віталій Портников вважає, що існує два Дональда Трампа

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо. 

"Я вважаю, що існує два Дональда Трампа, один Трамп - це Трамп політтехнологів, це людина яка уважно вивчає інструкції, які їй пишуть для того, щоб вона перемогла на виборах. І цього Трампа ми бачили в Мілуокі, здається, коли він говорив, що він буде президентом всіх американців, що перемогти за допомогою половини населення це не перемога. І такого Трампа ми бачили у його розмові з Володимиром Зеленським, коли він висловлював підтримку Україні, тому що йому, очевидно сказали, що те, що як він себе поводить по відношенню до України це арогантно. І що йому краще поговорити з українським президентом, що український президент хоче висловити йому свою підтримку після замаху і сказати, що всі ці розмови, що він хоче здати Україну, це Fake news, що Трамп і зробив", - зазначив Портников. 

Також він вважає, що існує і живий Трамп, геть інший, ніж той, якого створюють політтехнологи. 

"А є живий реальний Дональд Трамп, який не має нічого спільного із Дональдом Трампом політтехнологів - це жива людина. І, до речі, ми знаємо, що на останній зустрічі з донорами, великими донорами, коли вони йому сказали: "Дональд, ти просто програєш вибори тоді, коли ти показуєш, який ти справжній, будь-ласка, іди за інструкціями кампанії, не показуй, який ти безумний”, він сказав: “Я такий, який я є". Йому дуже важко і дуже тісно в якийхся лещатах, він хоче бути таким, яким він є, він п’яніє, як багато політиків популістського штибу, від натовпу, від реакцій, від гоготу, від криків - це на нього справляє наркотичне враження", - пояснив Віталій Портников.

  • Кандидатка в президенти США Камала Гарріс у п'ятницю, 16 серпня, розповіла про свою економічну програму. Її опонент Дональд Трамп ще не оприлюднив детальний план, але виступив з двома промовами, присвяченими економіці.
Теги:
Україна
вибори
вибори президента
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
вибори у США
США
Віталій Портников
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