Кандидати в президенти США Гарріс і Трамп розповіли про своє бачення економічної політики: що пропонують
Кандидатка в президенти США Камала Гарріс у п'ятницю, 16 серпня, розповіла про свою економічну програму. Її опонент Дональд Трамп ще не оприлюднив детальний план, але виступив з двома промовами, присвяченими економіці
Про економічний план Гарріс пише Associated Press.
Економічні пропозиції кандидатки в президенти спрямовані на зниження податків і зменшення вартості продуктів, житла та інших товарів першої потреби для американців.
Під час виступу в штаті Північна Кароліна Гарріс заявила, що "розбудова середнього класу буде визначальною метою мого президентства". Вона також запропонувала допомогу в розмірі $25 тис. на перший внесок для певних категорій американців, які вперше купують житло.
"Їжа, оренда, газ, одяг до школи, ліки. Після всього цього в багатьох сімей не так багато залишається наприкінці місяця", - зауважила Гарріс.
Крім того, вона наголосила на податкових пільгах для сімей, а також людей із середнім і низьким рівнем доходу, пообіцявши розширити податкові пільги на дітей до $3,6 тис. і $6 тис. - для дітей до 1 року.
Як зазначає видання, ці плани є продовженням багатьох пріоритетів адміністрації Джо Байдена. Водночас Камала Гарріс відійшла від акценту Байдена на створенні робочих місць та інфраструктури до питань, пов'язаних зі зниженням вартості життя.
"Багато з того, що вона пропонує, потребуватиме схвалення Конгресу, що в нинішньому політичному середовищі далеко не гарантовано, а кампанія Гарріс запропонувала мало деталей про те, як заплатити за ці ідеї", - кажуть журналісти.
Що пропонує Дональд Трамп
Як пише CNN, кандидат у президенти США Дональд Трамп ще не оприлюднив детальний економічний план, але виступив з двома промовами, присвяченими економіці та його політиці.
У виданні зазначають, що він неодноразово критикував адміністрацію Байдена - Гарріс за високу інфляцію і пообіцяв негайно знизити ціни. Трамп також звинувачує Гарріс у бажанні запровадити "комуністичний контроль над цінами".
Експрезидент США заявив, що однією з його головних цілей буде продовження масштабного скорочення податків, що є одним з головних досягнень його першого терміну. Він обіцяв більше скорочення податків для людей з будь-яким рівнем доходу та для бізнесу.
Також Трамп пообіцяв вирішити проблему нестачі доступного житла у США та знизити ціни на рецептурні ліки. Крім того, він, так само як і Гарріс, наголосив на проблемі високих цін на продукти та інші товари повсякденного вжитку.
Під час своєї економічної промови він заявив, що планує в перший день свого можливого повернення підписати указ, який зобов'яже всіх керівників відомств і секретарів кабінету міністрів "використовувати всі інструменти і повноваження, які є в їхньому розпорядженні, щоб перемогти інфляцію і швидко знизити споживчі ціни".
Водночас, як зазначає видання, він не надав конкретики під час своєї промови.
- Нове опитування коледжу Емерсона / RealClearPennsylvania показало, що експрезидент США Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія.
- Раніше The Hill писало, що Камала Гарріс лідирує в опитуваннях та випереджає Дональда Трампа в шістьох ключових штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.
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