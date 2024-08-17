Кандидати в президенти США Гарріс і Трамп розповіли про своє бачення економічної політики: що пропонують

Про економічний план Гарріс пише Associated Press.

Економічні пропозиції кандидатки в президенти спрямовані на зниження податків і зменшення вартості продуктів, житла та інших товарів першої потреби для американців.

Під час виступу в штаті Північна Кароліна Гарріс заявила, що "розбудова середнього класу буде визначальною метою мого президентства". Вона також запропонувала допомогу в розмірі $25 тис. на перший внесок для певних категорій американців, які вперше купують житло.

"Їжа, оренда, газ, одяг до школи, ліки. Після всього цього в багатьох сімей не так багато залишається наприкінці місяця", - зауважила Гарріс.

Крім того, вона наголосила на податкових пільгах для сімей, а також людей із середнім і низьким рівнем доходу, пообіцявши розширити податкові пільги на дітей до $3,6 тис. і $6 тис. - для дітей до 1 року.

Як зазначає видання, ці плани є продовженням багатьох пріоритетів адміністрації Джо Байдена. Водночас Камала Гарріс відійшла від акценту Байдена на створенні робочих місць та інфраструктури до питань, пов'язаних зі зниженням вартості життя.

"Багато з того, що вона пропонує, потребуватиме схвалення Конгресу, що в нинішньому політичному середовищі далеко не гарантовано, а кампанія Гарріс запропонувала мало деталей про те, як заплатити за ці ідеї", - кажуть журналісти.

Що пропонує Дональд Трамп

Як пише CNN, кандидат у президенти США Дональд Трамп ще не оприлюднив детальний економічний план, але виступив з двома промовами, присвяченими економіці та його політиці.

У виданні зазначають, що він неодноразово критикував адміністрацію Байдена - Гарріс за високу інфляцію і пообіцяв негайно знизити ціни. Трамп також звинувачує Гарріс у бажанні запровадити "комуністичний контроль над цінами".

Експрезидент США заявив, що однією з його головних цілей буде продовження масштабного скорочення податків, що є одним з головних досягнень його першого терміну. Він обіцяв більше скорочення податків для людей з будь-яким рівнем доходу та для бізнесу.

Також Трамп пообіцяв вирішити проблему нестачі доступного житла у США та знизити ціни на рецептурні ліки. Крім того, він, так само як і Гарріс, наголосив на проблемі високих цін на продукти та інші товари повсякденного вжитку.

Під час своєї економічної промови він заявив, що планує в перший день свого можливого повернення підписати указ, який зобов'яже всіх керівників відомств і секретарів кабінету міністрів "використовувати всі інструменти і повноваження, які є в їхньому розпорядженні, щоб перемогти інфляцію і швидко знизити споживчі ціни".

Водночас, як зазначає видання, він не надав конкретики під час своєї промови.