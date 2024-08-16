Трамп випереджає Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія, - опитування Emerson College Polling
Нове опитування коледжу Емерсона / RealClearPennsylvania показало, що експрезидент США Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія
Про це повідомляє The Hill.
За результатами опитування, Трамп випереджає Гарріс серед потенційних виборців на 1 пункт, 49% проти 48%. Коли виборці, які не визначилися, були змушені зробити вибір, їхня перевага зросла до 2 пунктів, з 51% до 49%.
Коли в опитування були включені кандидати від третіх партій, Трамп і Гарріс набрали по 47%, а незалежний Роберт Ф. Кеннеді-молодший отримав 3%.
Трамп також має невелику перевагу серед незалежних виборців та серед людей віком від 50 до 69 років. Гарріс, своєю чергою, користується підтримкою молодих виборців та членів профспілок. Серед виборців, яким за 40, кандидати мають рівну кількість голосів.
"Хоча згідно з опитуванням Emerson, Гарріс відстає від Трампа, це все одно є покращенням для неї порівняно з опитуванням минулого місяця, згідно з яким Трамп випереджав її на 6 пунктів, 51% проти 45%, серед тих, хто з великою ймовірністю проголосує", - зазначили у виданні.
- Камала Гарріс лідирує в опитуваннях та випереджає Дональда Трампа у шести ключових штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.
- Нещодавно Трамп звинуватив Гарріс у нібито введення виборців в оману щодо своєї расової приналежності, щоб їм сподобатися.
- Крім того, Трамп вважає, що він "має право" нападати на віцепрезидентку США Камалу Гарріс, оскільки не поважає її.
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