Трамп випереджає Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія, - опитування Emerson College Polling

Про це повідомляє The Hill.

За результатами опитування, Трамп випереджає Гарріс серед потенційних виборців на 1 пункт, 49% проти 48%. Коли виборці, які не визначилися, були змушені зробити вибір, їхня перевага зросла до 2 пунктів, з 51% до 49%.

Коли в опитування були включені кандидати від третіх партій, Трамп і Гарріс набрали по 47%, а незалежний Роберт Ф. Кеннеді-молодший отримав 3%.

Трамп також має невелику перевагу серед незалежних виборців та серед людей віком від 50 до 69 років. Гарріс, своєю чергою, користується підтримкою молодих виборців та членів профспілок. Серед виборців, яким за 40, кандидати мають рівну кількість голосів.

"Хоча згідно з опитуванням Emerson, Гарріс відстає від Трампа, це все одно є покращенням для неї порівняно з опитуванням минулого місяця, згідно з яким Трамп випереджав її на 6 пунктів, 51% проти 45%, серед тих, хто з великою ймовірністю проголосує", - зазначили у виданні.