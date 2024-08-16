Трамп заявив, що "має право" нападати на Гарріс, оскільки не поважає її

Про це повідомляє ABC News.

"Я думаю, що маю право на особисті напади. Я не дуже поважаю її. Я не дуже поважаю її інтелект, і я думаю, що вона буде жахливим президентом", - сказав Трамп.

Водночас він назвав Гарріс "нерозумною" й заявив, що не вірить, що вона "любить нашу країну".

"Деякі люди кажуть: "О, чому б вам не бути добрим?" Але вони недобрі до мене, вони хочуть посадити мене у в'язницю. Вони не хочуть, щоб я був трішки негідним. Вони хочуть посадити мене у в’язницю. Мене!" - поскаржився Трамп.