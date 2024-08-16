Трамп заявив, що "має право" нападати на Гарріс, оскільки не поважає її
Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що він "має право" нападати на віцепрезидентку США Камалу Гарріс, оскільки не поважає її
Про це повідомляє ABC News.
"Я думаю, що маю право на особисті напади. Я не дуже поважаю її. Я не дуже поважаю її інтелект, і я думаю, що вона буде жахливим президентом", - сказав Трамп.
Водночас він назвав Гарріс "нерозумною" й заявив, що не вірить, що вона "любить нашу країну".
"Деякі люди кажуть: "О, чому б вам не бути добрим?" Але вони недобрі до мене, вони хочуть посадити мене у в'язницю. Вони не хочуть, щоб я був трішки негідним. Вони хочуть посадити мене у в’язницю. Мене!" - поскаржився Трамп.
- Камала Гарріс лідирує в опитуваннях та випереджає Дональда Трампа у шести ключових штатах: Аризоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.
- Нещодавно Трамп звинуватив Гарріс у нібито введення виборців в оману щодо своєї расової приналежності, щоб їм сподобатися.
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