Вибори у США: Гарріс випереджає Трампа у шести із сімох ключових штатів

Про це повідомляє The Hill з посиланням на опитування від Cook Political Report Swing State Project.

Згідно з опитуванням, Гарріс має перевагу над Трампом у 1% у ключових американських штатах: Арізоні, Джорджії, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.

Трамп водночас зберігає незначну перевагу у Неваді.

У зазначених шістьох штатах кандидатка у президенти має 48% підтримки, коли її опонент - 47%. Водночас 5% респондентів не визначились із вибором або відповіли, що не голосуватимуть.

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Наразі Гарріс випереджає Трампа в Аризоні на 2%, де експрезидент мав перевагу в 1% над чинним американським лідером Джо Байденом. У Північній Кароліні віцепрезидентка обігнала травневу підтримку Трампа у 7% на одну позначку. Також вона випереджає опонента у Пенсильванії, де той мав 3% переваги над Байденом.

Водночас у Джорджії кандидати мають по 48% підтримки. Зазначено, у цьому штаті ексочільник Білого дому випереджав чинного президента на 3%.