Трамп заявив, що Гарріс "почала вдавати" афроамериканку, щоб сподобатися виборцям. Віцепрезидентка відреагувала
Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у нібито введення виборців в оману щодо своєї расової приналежності, щоб їм сподобатися
Про це Трамп заявив на зібранні Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго, пише "Укрінформ".
"Я не знав, що вона чорношкіра, аж поки вона випадково не стала нею… Тепер вона хоче, щоб її знали так. Вона завжди була індійкою... А потім зробила поворот і стала чорношкірою людиною", - заявив Трамп.
Зауважимо, що Камала Гарріс є донькою батька-ямайця та матері-індійки, які є іммігрантами до Штатів.
Крім цього, Трамп кілька разів перекрутив ім’я Гарріс, вимовляючи його з наголосом на другому складі, тоді як англійською наголос має стояти на першому - Ка́мала.
"Мільйони, мільйони людей приїжджають до нашої країни й займають робочі місця чорношкірих, іспаномовних і, відверто кажучи, місця в профспілках. Вони забирають вашу роботу", - каже Трамп.
Реакція Камали Гарріс
Віцепрезидентка США відреагувала на заяву Трампа та назвала це "тим самим старим шоу", пише CNN.
Гарріс наголосила, що такі слова експрезидента США є "розколом і неповагою", а "американський народ заслуговує на краще".
"Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічних зборах Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу - розбіжності та неповага. Дозвольте мені просто сказати, що американський народ заслуговує на краще", - заявила Гарріс.
Вона продовжила: "Американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду. Лідер, який не реагує на ворожість і гнів, стикаючись з фактами. Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили".
- Опитування Bloomberg показує, що Гарріс знищила перевагу Тампа в семи штатах, оскільки завоювала підтримку серед молоді, темношкірих та латиноамериканських виборців.
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