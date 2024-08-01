Трамп заявив, що Гарріс "почала вдавати" афроамериканку, щоб сподобатися виборцям. Віцепрезидентка відреагувала

Про це Трамп заявив на зібранні Національної асоціації чорношкірих журналістів у Чикаго, пише "Укрінформ".

"Я не знав, що вона чорношкіра, аж поки вона випадково не стала нею… Тепер вона хоче, щоб її знали так. Вона завжди була індійкою... А потім зробила поворот і стала чорношкірою людиною", - заявив Трамп.

Зауважимо, що Камала Гарріс є донькою батька-ямайця та матері-індійки, які є іммігрантами до Штатів.

Крім цього, Трамп кілька разів перекрутив ім’я Гарріс, вимовляючи його з наголосом на другому складі, тоді як англійською наголос має стояти на першому - Ка́мала.

"Мільйони, мільйони людей приїжджають до нашої країни й займають робочі місця чорношкірих, іспаномовних і, відверто кажучи, місця в профспілках. Вони забирають вашу роботу", - каже Трамп.

Реакція Камали Гарріс

Віцепрезидентка США відреагувала на заяву Трампа та назвала це "тим самим старим шоу", пише CNN.

Гарріс наголосила, що такі слова експрезидента США є "розколом і неповагою", а "американський народ заслуговує на краще".

"Сьогодні вдень Дональд Трамп виступив на щорічних зборах Національної асоціації чорношкірих журналістів, і це було те саме старе шоу - розбіжності та неповага. Дозвольте мені просто сказати, що американський народ заслуговує на краще", - заявила Гарріс.

Вона продовжила: "Американський народ заслуговує на лідера, який говорить правду. Лідер, який не реагує на ворожість і гнів, стикаючись з фактами. Ми заслуговуємо на лідера, який розуміє, що наші відмінності не розділяють нас. Вони є важливим джерелом нашої сили".