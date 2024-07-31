Опитування Bloomberg: Гарріс обігнала за підтримкою Трампа в семи штатах
Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс знищила перевагу республіканця, кандидата у президенти США, Дональда Трампа в семи штатах, оскільки завоювала підтримку серед молоді, темношкірих та латиноамериканських виборців
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідно до останнього опитування Bloomberg і компанією Morning Consult, Гарріс має перевагу над Трампом в Аризоні (49% опитаних за віцепрезидентку США, проти 47% за експрезидента), Вісконсіні (50% проти 47), Мічигани (53% проти 42%) та Неваді (47% проти 45%). Це чотири ключових штати, в яких точиться боротьба.
Однаковий рівень підтримки в обох претендентів у штаті Джорджія (47%). Серед двох ключових штатів, що залишилися, Трамп випереджає Гарріс в Пенсільванії (50% проти 46%) і Північній Кароліні (50% проти 46%).
Загалом чинна віцепрезидентка США випереджає експрезидента на 1 процентний пункт - за Гарріс 48% респондентів, за Трампа 47%. Джо Байден своєю чергою, чинний голова Білого дому, у такому ж опитуванні на початку липня програвав Трампу на 2 відсоткові пункти (47% проти 45%).
Дане опитування, яке показало перевагу Гарріс над Трампом, проводилося в період з 24 по 28 липня. У ньому взяли участь майже 5 тис. американських виборців із семи штатів. Похибка становила 1 процентний пункт.
- Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка має стати кандидаткою на посаду глави Білого дому, наступного тижня проведе передвиборчі заходи після того, як оголосить свого кандидата у віцепрезиденти.
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