Опитування Bloomberg: Гарріс обігнала за підтримкою Трампа в семи штатах

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до останнього опитування Bloomberg і компанією Morning Consult, Гарріс має перевагу над Трампом в Аризоні (49% опитаних за віцепрезидентку США, проти 47% за експрезидента), Вісконсіні (50% проти 47), Мічигани (53% проти 42%) та Неваді (47% проти 45%). Це чотири ключових штати, в яких точиться боротьба.

Однаковий рівень підтримки в обох претендентів у штаті Джорджія (47%). Серед двох ключових штатів, що залишилися, Трамп випереджає Гарріс в Пенсільванії (50% проти 46%) і Північній Кароліні (50% проти 46%).

Загалом чинна віцепрезидентка США випереджає експрезидента на 1 процентний пункт - за Гарріс 48% респондентів, за Трампа 47%. Джо Байден своєю чергою, чинний голова Білого дому, у такому ж опитуванні на початку липня програвав Трампу на 2 відсоткові пункти (47% проти 45%).

Дане опитування, яке показало перевагу Гарріс над Трампом, проводилося в період з 24 по 28 липня. У ньому взяли участь майже 5 тис. американських виборців із семи штатів. Похибка становила 1 процентний пункт.