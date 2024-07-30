Гарріс наступного тижня оголосить ім'я кандидата у віцепрезиденти, - Reuters
Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка має стати кандидаткою на посаду глави Білого дому, наступного тижня проведе передвиборчі заходи після того, як оголосить свого кандидата у віцепрезиденти
Про це пише Reuters із посиланням на два ознайомлені джерела.
Співрозмовник інформаційного агентства розповів, що Гарріс оголосить свого кандидата у віцепреизиденти перед поїздкою наступного тижня до штатів, голоси яких можуть стати вирішальними для президентських виборів.
У переліку таких американських штатів останніми роками є, зокрема, Мічиган, Вісконсін та Пенсильванія.
Зазначають: така запланована поїздка може свідчити, що Камала Гарріс скоро може прийняти рішення щодо свого партнера у передвиборчій кампанії.
Reuters додає, що до короткого списку кандидатів на посаду віцепрезидента від Гарріс медіа розглядали: губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, сенатора США Марка Келлі з Аризони, губернатора Міннесоти Тіма Волца та міністра транспорту Піта Бутіджеджа.
- 16 липня ексглава Білого дому Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента - сенатора США Джея Ді Венса. Згодом стало відомо, що деякі республіканці незадоволені вибором Венса кандидатом у віцепрезиденти від Трампа: вони вважають, що це може зашкодити шансам на перемогу партії на виборах у листопаді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе