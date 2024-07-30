Гарріс наступного тижня оголосить ім'я кандидата у віцепрезиденти, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на два ознайомлені джерела.

Співрозмовник інформаційного агентства розповів, що Гарріс оголосить свого кандидата у віцепреизиденти перед поїздкою наступного тижня до штатів, голоси яких можуть стати вирішальними для президентських виборів.

У переліку таких американських штатів останніми роками є, зокрема, Мічиган, Вісконсін та Пенсильванія.

Зазначають: така запланована поїздка може свідчити, що Камала Гарріс скоро може прийняти рішення щодо свого партнера у передвиборчій кампанії.

Reuters додає, що до короткого списку кандидатів на посаду віцепрезидента від Гарріс медіа розглядали: губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро, сенатора США Марка Келлі з Аризони, губернатора Міннесоти Тіма Волца та міністра транспорту Піта Бутіджеджа.