Якась повномасштабна війна Путіна на другому фронті - це політична фантазія, - Огризко
Я не вірю в те, що зараз Росія на кого на когось ще може напасти. Вона не здатна досягти своїх результатів в Україні
Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері Еспресо.
"Я не вірю в те, що зараз Росія на кого на когось ще може напасти. Послухайте, вона не здатна досягти своїх результатів в Україні. Який другий фронт? От розповідають там про Кавказ, про Азербайджан, про Північний Казахстан там і так далі, і так далі. Про балтійські країни", - сказав він.
Огризко вважає, що Росії нічим нападати.
"Тому що розтягування військ ще на частину якогось фронту означатиме реально, що російські війська посиплються на головному українському фронті. Чи це є метою Путіна? Безумовно, що ні", - вважає дипломат.
Ексмінстр вважає, що атаки можуть бути інакшими.
"Інша мова про те, що Путін може організовувати гібридні атаки. Путін може робити кібератаки. Путін може організовувати провокації. Він може організовувати зальоти шахедів на територію тих чи інших країн і тому подібне. Тобто займатися дестабілізацією. Це правда. Але повномасштабна війна у виконанні Путіна на другому фронті це, по-моєму, з розряду якихось далеких політичних фантазій", - підсумував він.
- Посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що якщо Росія розправиться з Україною, наступними будуть Кавказ і, можливо, сама Туреччина.
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