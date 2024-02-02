Японія розробляє план евакуації населення з островів біля Тайваню

Про це пише Nikkei.

"У разі будь-якої кризи на Тайвані або в прилеглому регіоні Японія планує евакуацію до 110 тис. жителів і 10 тис. туристів з архіпелагу Сакісіма, найпівденнішого острова, що знаходиться під управлінням префектури Окінава", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до кінця квітня 2024 року управління реагування на надзвичайні ситуації налічуватиме приблизно десяток членів.

Читайте також: Чому Китай ворогує з Тайванем та чи варто очікувати війни, в яку вступить США

Уряд спонукатиме Окінава та інші префектури в регіоні Кюсю, а також префектуру Ямагуті на головному острові Хонсю розробити плани евакуації протягом наступного фінансового року.