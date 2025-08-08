Ймовірна заморозка війни в Україні може статися швидше раніше, ніж пізніше, - Туск
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що війна РФ проти України може бути заморожена, і щодо цього є "певні сигнали"
Про це він заявив журналістам після розмови з президентом Володимиром Зеленським, цитує The Guardian.
"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція - що, можливо, заморожування конфлікту - я не хочу сказати кінець війни, але заморожування конфлікту - може статися швидше раніше, ніж пізніше", – висловився Туск.
Він нагадав: сьогодні – останній день дедлайну американського лідера Дональда Трампа для РФ для досягнення примирення. За словами глави уряду Польщі, Зеленський "дуже обережний, але все ще оптимістичний".
"Українська сторона дуже прагне до того, щоб Європа, включаючи Польщу, взяла участь у формуванні цього майбутнього припинення вогню, а пізніше і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб мир міг панувати в нашому регіоні, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – резюмував він.
- Також Дональд Туск заявив 30 липня, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути принаймні призупинена".
