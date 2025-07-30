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Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Туск: Є багато ознак того, що війна в Україні може бути призупинена найближчим часом

Туск: Є багато ознак того, що війна в Україні може бути призупинена найближчим часом

Дар'я Куркіна
30 липня, 2025 середа
13:54
Війна з Росією Дональд Туск

Премʼєр-міністр Дональд Туск заявив 30 липня, що є багато ознак того, що найближчим часом війна РФ проти України "може бути принаймні призупинена"

Зміст

Про це він сказав під час виступу в Технологічному інституті ВПС у Варшаві, цитує TVP.

"Є хороший шанс, є багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації", – заявив глава польського уряду.

Туск також наголосив, що Польща має бути готова до захисту, незалежно від ситуації на російсько-українському фронті.

"І ми не можемо витрачати жодної години чи дня на цю гонку за сучасну армію", – додав він.

Видання зазначає: останніми роками держава прагне посилити свої військові можливості на тлі побоювання агресії з боку РФ.

  • Зокрема, у червні стало відомо, що міністерство культури Польщі готує плани щодо вивезення найцінніших творів мистецтва країни за кордон у разі російського вторгнення.
Теги:
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Росія
Польща
військові
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