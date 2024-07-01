За 90 хвилин дебатів з Байденом, Трамп зробив понад 30 брехливих заяв, - професор Айзенберг

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що дебати ніхто не виграв тому, що Джо Байден на них мав поганий вигляд. Але казати, що їх виграв Трамп, який понад 30 разів збрехав, тобто зробив понад 30 брехливих заяв протягом 90 хвилин, а декілька брехливих заяв повторив декілька разів, не можна. Тобто дебати ніхто не виграв. Це були найгірші дебати, які я бачив. Я спостерігав за дебатами з 1992 року. Але казати, що дебати взагалі відіграють якусь вирішальну роль в тому, щоб виборці визначалися, абсолютно не можна. Тому що було дуже багато випадків, коли кандидат, який погано проводив дебати, вигравав вибори", - зауважив Айзенберг.

Професор Нью-Йоркського університету також додав, що у 2016 році Гілларі Клінтон виглядала значно краще Трампа на всіх трьох дебатах, а вибори виграв Трамп. У 2012 році Мітт Ромні повністю переграв на перших дебатах Барака Обаму, а вибори виграв Обама. У 1984 році Рональд Рейган програв перші дебати Уолтеру Мондейл, але виграв вибори.

"Тобто дебати не для того, щоб виборці вирішували за кого голосувати, а для того, щоб кандидати могли продати себе виборцям та показати себе. Обидва кандидати показали себе погано саме незалежним виборцям", - наголосив Айзенберг.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.

Згідно з опитуванням CNN, після дебатів Джо Байдена та Дональда Трампа 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. Водночас він запевнив, що зможе виконувати роботу очільника Білого дому.

Байден визнав незадовільним виступ на дебатах із Трампом, але наразі не збирається знімати з виборів власну кандидатуру.





