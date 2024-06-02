Загроза з боку Росії: у німецькому бундестазі закликали призвати майже 1 млн резервістів

Про це пише газета Spiegel.

Німецька посадовиця заявила, що російський диктатор Володимир Путін готує свій народ до війни та налаштовує його проти Заходу.

"Росія виробляє лише зброю. Друкуються шкільні підручники, які зображують Німеччину як агресора. Дітей молодших класів навчають поводитися зі зброєю. Все це лякає", - наголосила Штрак-Ціммерманн.

На тлі цього політикиня закликала активізувати 900 тисяч своїх резервістів. Для початку, за словами Штрак-Ціммерманн, їх потрібно зареєструвати, оскільки "бундесвер не реєстрував солдатів, які вийшли у відставку, протягом десятиліть".

"Ми повинні усвідомити, що війна в Україні зачіпає нас безпосередньо. Якщо Путін досягне успіху, він продовжить свої набіги", - наголосила посадовиця.